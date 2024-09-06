Замена катализатора или пламегаситель: что выбрать

Катализатор - важная деталь любого современного автомобиля, которая со временем требует замены. Однако далеко не все автовладельцы готовы тратить значительные суммы на замену этого элемента, из-за чего прибегают к различным уловкам. Одной из таких является совет бывалых автомобилистов просверлить отверстие в катализаторе. В интервью порталу naavtotrasse.ru автослесарь рассказал, зачем это делают и какие последствия может иметь такой подход.

Основная причина создания отверстия в катализаторе связана с его постепенным засорением, что ухудшает фильтрацию и отвод выхлопных газов. Это может привести к проблемам с двигателем и дорогостоящему ремонту, который будет неожиданностью для владельца. Кроме того, катализатор создает эффект «удушения» двигателя, уменьшая его мощность. Удаление этого элемента и установка пламегасителя могут увеличить мощность на 1-2%, что неоднократно подтверждали автомобилисты, заменившие катализатор на пламегаситель.

Но что лучше: заменить катализатор на новый, установить пламегаситель или всё же просверлить отверстие в старом катализаторе? На самом деле, лучший вариант - не экономить и заменить катализатор на новый. Это обеспечит техническую исправность автомобиля и позволит ему без проблем пройти техосмотр. Другие варианты могут привести к потере соответствия экологическим стандартам.

Стоит отметить, что замена катализатора требует значительных финансовых затрат, а срок службы сажевого фильтра может закончиться уже при пробеге в 100-150 тысяч км. Если автовладелец не готов тратить лишние деньги, лучше заменить катализатор на пламегаситель. Однако сверление отверстия - не лучший выход. Стружка, остающаяся после сверления, может попасть в систему двигателя, что приведёт к повреждению стенок цилиндров и снижению компрессии. Это потребует капитального ремонта, а по сути, автомобилист сам приближает негативные последствия, которые возникают при разрушении катализатора из-за несвоевременной замены.

Фото:commons.wikimedia.org/ The RedBurn (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)