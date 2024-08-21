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Может ли собака забыть человека
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Вот почему ваша собака может внезапно забыть вас, несмотря на годы преданной дружбы

Может ли собака забыть человека

О преданности собак сложено множество легенд, написаны стихи и сняты фильмы. Общепризнанно, что собака всегда помнит своего хозяина и остается ему верной.

Однако в некоторых обстоятельствах собака может забыть человека, и это предусмотрено природой. Когда эмоциональные связи с человеком слабы, а новые впечатления гораздо сильнее, собака легко адаптируется к новым условиям жизни, пояснил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1".

Это означает, что собака может забыть хозяина, с которым долго не контактировала.

Эксперт подчеркнул, что у собак есть особенность памяти, которая позволяет им легко приспосабливаться к новым ситуациям, забывая старых владельцев. Тем не менее, в случаях сильной эмоциональной связи, собака может запомнить человека на долгое время, будь то через положительные эмоции или страх.

Еще одна ситуация, при которой собака не забывает человека, связана с гиперпривязанностью, возникающей из-за недостатка социализации.

Фото: commons. wikimedia.org/G.Goodwin Jr. (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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