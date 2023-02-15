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  • Опубликована сегодня в 22:39

ВОЗ: количество смертности от COVID-19 снизилось в мире на 47%

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за четыре недели более 6,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией и более 64 тыс. умерли, что снижает показатель смертности на 47%, если сравнивать с предыдущими 28 днями.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в Японии - 1 627 259. Далее следуют Китай (1 272 035), США (1 165 050), Республика Корея (543 308) и Бразилия (332 404). В Китае зарегистрировано больше всего умерших с 16 января по 12 февраля - 20 979. Далее следуют США (14 326), Япония (8 294), Бразилия (2 426) и Великобритания (2 269).

За последние сутки было выявлено 135 284 случая инфицирования, умер 471 человек

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