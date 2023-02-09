Правительство Сингапура отменит все введенные из-за коронавируса ограничения 13 февраля, так изложено в заявлении Миндздрава.

"Угроза для системы здравоохранения минимальна, и с понедельника уровень системы реагирования на вспышки заболеваний будет понижен до наименьшего - зеленого".

Перестанут действовать масочный режим в общественном транспорте и меры карантинного контроля на границе. Невакцинированным путешественникам не придется покупать специальную страховку или показывать результаты теста на COVID-19.

По словам министра здравоохранения Он Е Кун, исключать возможность появления новых штаммов не стоит, но риски, с которыми приходится сталкиваться сейчас, "значительно ниже, чем месяц или два назад".