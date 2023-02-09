Правительство Сингапура отменит все введенные из-за коронавируса ограничения 13 февраля, так изложено в заявлении Миндздрава.
"Угроза для системы здравоохранения минимальна, и с понедельника уровень системы реагирования на вспышки заболеваний будет понижен до наименьшего - зеленого".
Перестанут действовать масочный режим в общественном транспорте и меры карантинного контроля на границе. Невакцинированным путешественникам не придется покупать специальную страховку или показывать результаты теста на COVID-19.
По словам министра здравоохранения Он Е Кун, исключать возможность появления новых штаммов не стоит, но риски, с которыми приходится сталкиваться сейчас, "значительно ниже, чем месяц или два назад".
Депутат Госдумы: США должны ответить за подрыв газопроводов "Северный поток"
США надо выставить счет за ремонт.
Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном и Шольцем
Состоялась пресс-конференция лидеров трёх стран, где глава Украины призвал Францию и Германию поставить им тяжелое вооружение большой дальности и современные самолеты.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.