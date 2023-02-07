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  • Опубликована сегодня в 13:38

Российская компания "Система-биотех" разработала единый тест для выявления COVID-19, гриппа и ещё шести вирусов

Российские ученые создали тест, который позволит определить наличие у человека одного из восьми острых заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих массовое заражение людей. К таким вирусам относятся "COVID-19 (независимо от штамма), аденовирус, грипп разных видов".

Разработчики - компания "Система-биотех" - утверждают, что тест может менее чем за 30 минут определить наличие у человека вируса. Само исследоания занимает около 15-30 минут и способно определить инфекцию с точностью 97%.

"Наш тест дает возможность не делать пациенту восемь разных исследований - на определение отдельно гриппа, отдельно коронавируса и так далее, а, сделав только одно исследование, сразу определить - какая именно из восьми респираторных инфекций присутствует в организме, и причем сделать это очень быстро. Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента", - отметил гендиректор предприятия Артем Сиразутдинов.

Уточняется, что в качестве образцов для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки, взятые у пациента.

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