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Вирусолог Альтштейн: новая вспышка COVID-19 продлится до начала осеннего периода
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"Не представляет большой угрозы и продлится недолго": вирусолог рассказал о новой вспышке коронавируса

Вирусолог Альтштейн: новая вспышка COVID-19 продлится до начала осеннего периода

Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что новая вспышка COVID-19 в России может продолжаться до осени. Он подчеркнул, что коронавирус останется с нами навсегда и текущая заболеваемость течет волнами, сообщает News.Ru.

Специалист отметил, что хотя периодически появляются новые, более заразные варианты вируса, большой угрозы для общества нет, так как госпитализации и летальность остаются на низком уровне. Заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме, симптомы схожи с обычной простудой.

Фото: commons.wikimedia.org/Alberto Giuliani (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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