Татьяна Брухунова рассекретила место своего отдыха с детьми: "Полтора месяца на море"

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, где отдыхает с сыном Ваганом и дочерью Матильдой.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с детьми. Она показала, как её сын Ваган бодро шагает в аэропорту в костюме с символами московской Олимпиады 1980-го года. На другом фото крошечная Матильда лежит в люльке в самолёте.
"Мы в отпуске! Впереди почти полтора месяца на море!" — написала Татьяна под кадрами.
Над постом имеется отметка "Сочи".
"Хорошего отдыха, детишкам хороших впечатлений";
"У Вагана на костюме Олимпиада 80. 3 августа как раз годовщина закрытия";
"Что-то шесть колец в Олимпиаде, не придираюсь, костюм огонь, хорошего отдыха", - писали фолловеры под посто Татьяны.
Фото: соцсети
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