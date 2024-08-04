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Жена Петросяна рассказала, куда отправилась отдыхать с детьми
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Татьяна Брухунова рассекретила место своего отдыха с детьми: "Полтора месяца на море"

Жена Петросяна рассказала, куда отправилась отдыхать с детьми

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, где отдыхает с сыном Ваганом и дочерью Матильдой.

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с детьми. Она показала, как её сын Ваган бодро шагает в аэропорту в костюме с символами московской Олимпиады 1980-го года. На другом фото крошечная Матильда лежит в люльке в самолёте.

"Мы в отпуске! Впереди почти полтора месяца на море!" — написала Татьяна под кадрами.

Над постом имеется отметка "Сочи".

"Хорошего отдыха, детишкам хороших впечатлений";

"У Вагана на костюме Олимпиада 80. 3 августа как раз годовщина закрытия";

"Что-то шесть колец в Олимпиаде, не придираюсь, костюм огонь, хорошего отдыха", - писали фолловеры под посто Татьяны.

Фото: соцсети

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