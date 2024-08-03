Молодая жена Петросяна призвала не думать о том, что скажут люди: "Думайте о себе"

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как нужно жить.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* жизнерадостное фото на фоне реки.
Жена Петросяна посоветовала меньше обращать внимание на мнение о вас людей. Ей не нравится фраза "что скажут люди".
"Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь. Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие?" — привела Татьяна цитату из "Трилогии желания" американского писателя Теодора Драйзера.
Татьяна также советовала, как выбирать спутника жизни. Она отметила, что предпочтения нужно отдавать тем мужчинам, которые готовы сделать для вас всё, что угодно.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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