Накануне учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании выявлен в воздушном пространстве Украины. Борт зафиксировали системы объективного контроля в районе Харькова. Также об обнаружении воздушного судная есть информация сервиса Flightradar.

Сначала объект отметился над Кировоградской областью республики. Далее сместился восточнее, в локацию Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет видели над подконтрольными украинским боевикам районами ДНР и Запорожской области. После облёта территории Grob G120TP-A Prefect T1 ушёл в сторону Одессы.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Тони Хисгетт (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)