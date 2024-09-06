Британцы планируют отправку ВСУ 650 легких зенитных ракет

Власти Великобритании договорились о поставке на Украину промышленной партии из 650 легких многоцелевых ракет. Контракт на их производство королевство заключило с предприятием французской военно-промышленной корпорации Thales.
Сумма соглашения превысила 213 миллионов долларов, информирует британское минобороны. Данные боеприпасы радиусом действия более шести километров. Их можно применять с разных носителей и использовать против "широкого спектра угроз", в том числе беспилотных летательных аппаратов.
Новые ракеты от англичан должны помочь Украине защитить своих людей, инфраструктуру и территорию, сообщается в пресс-релизе британского военного ведомства.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Harland Quarrington DDef Pub Phots Civ (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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