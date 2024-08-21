Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии знаменитого отца

Наследница самых красивых звёзд Голливуда Брэда Питта и Анджелины Джоли с помощью юристов добилась права не носить фамилию отца.
Дочка Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально отказалась от фамилии знаменитого отца. В документах у 18-летняя девушки значится новое имя — Шайло Нувель Джоли.
Шайло рассказала, что отказаться от фамилии отца её заставили "болезненные события", которые случились в её жизни из-за родителя.
Иностранная пресса сообщает, что девушка самостоятельно на собственные средства наняла юристов. Её мать якобы ничего не знгала о действиях дочери.
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