Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии знаменитого отца

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли через суд избавилась от фамилии отца

Наследница самых красивых звёзд Голливуда Брэда Питта и Анджелины Джоли с помощью юристов добилась права не носить фамилию отца.

Дочка Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально отказалась от фамилии знаменитого отца. В документах у 18-летняя девушки значится новое имя — Шайло Нувель Джоли.

Шайло рассказала, что отказаться от фамилии отца её заставили "болезненные события", которые случились в её жизни из-за родителя.



Иностранная пресса сообщает, что девушка самостоятельно на собственные средства наняла юристов. Её мать якобы ничего не знгала о действиях дочери.