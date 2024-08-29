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Суд Бразилии обязал Маска срочно назначить нового представителя X в стране
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Бразилия требует в течении суток назначить в стране представители соцсети Х

Суд Бразилии обязал Маска срочно назначить нового представителя X в стране

Верховный суд Бразилии потребовал от владельца X Илона Маска в течение суток назначить нового юридического представителя социальной сети в стране, сообщает Reuters. В случае неисполнения решения, власти обещают заблокировать ресурс на всей территории страны.

Ранее, 17 августа соцсеть X заявила о закрытии своего офиса в Бразилии. По информации фирмы Маска, судья местного Верховного суда Александр де Мораеса грозил в тайном формате одному из представителей соцсети арестом, если X не введёт цензурные ограничения.

Минувшей весной предприниматель Илон Маск заявил о многочисленных судебных распоряжениях по блокировке сотен аккаунтов на территории латиноамериканского государства. Миллиардер отказался исполнять предписания судебных инстанций, сочтя данные требования нарушением свободы слова.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Клуб владельцев Tesla Бельгия (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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