Бразильцы массово протестуют из-за блокировки соцсети X

Десятки тысяч граждан Бразилии участвуют в акциях протеста, митингах и демонстрациях в центре Сан-Паулу из-за решения Верховного суда страны заблокировать соцсеть X на территории латиноамериканского государства, сообщает Financial Times.
Протесты происходят вместе с выступлениями сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в День независимости, граждане экипированы в костюмы в национальных цветов республики — желтого и зеленого.
К митингам и демонстрациям присоединились десятки консервативных политиков, большая часть из них предъявляет обвинения Верховному суду в попытке подвергнуть цензуре правую оппозицию перед предстоящими муниципальными выборами в начале октября, на которых будут голосовать за мэров и парламентариев почти по всей стране.
Протестующие требуют от сенаторов инициировать процедуру импичмента судьи Александра де Мораеса, принявшего скандальное решение об ограничении популярной социальной сети.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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