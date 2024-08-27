Учёные нашли способ обратить старение мозга с помощью каннабиса

Новое исследование показало, что тетрагидроканнабинол (THC), главный активный ингредиент каннабиса, может обратить вспять традиционные признаки старения мозга у мышей. Это открытие может привести к разработке способов сохранения здоровья и остроты ума в пожилом возрасте, сообщает ACS Pharmacology & Translational Science (ACSPTS).
Изучая влияние THC на эндоканнабиноидную систему и рецепторы CB1 в мозге, учёные из Германии и Израиля наблюдали, как антистарительные эффекты проявляются через сигнальные пути, связанные с белком mTOR, который регулирует метаболизм клеток.
Исследование показало, что THC увеличивает активность mTOR в мозге, стимулируя производство белков, необходимых для образования новых синапсов между нейронами, что улучшает когнитивные функции. В то же время, активность mTOR в жировой ткани уменьшалась, аналогично процессу, наблюдаемому при низкокалорийной диете, что также может замедлить биологическое старение.
Учёные предполагают, что долгосрочное лечение THC может сначала улучшить когнитивные функции за счёт увеличения энергии и производства белков в мозге, а затем оказывать антистарительный эффект, уменьшая активность mTOR и метаболические процессы в периферии. Однако это необходимо проверить на людях, так как каннабис также связан с негативным воздействием на мозг. Если эти механизмы можно будет использовать безопасно, возможны значительные улучшения в области защиты здоровья мозга в пожилом возрасте.
Конопля́ или Канна́бис (от латинского названия конопли (лат. Cánnabis)) — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae).
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