Росавиация: бортовые самописцы разбившегося на Камчатке Ми-8 читаемы

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Камчатском крае, находятся в нормальном состоянии, информирует руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы", — цитирует главу надзорного ведомства ТАСС.

Сейчас расследованием трагедии занимаются представители Межгосударственного авиационного комитета и комиссия Росавиации и Ространснадзора. "Черные ящики" воздушного судна будут отправлены в столицу.

Чиновник сделал акцент на том, что у перевозчика "Витязь-Аэро", которому принадлежал разбившийся вертолёт, ранее была авиакатастрофа и "были замечания". Однако, как отметил глава Росавиация, организация устранила недочеты и продолжила эксплуатацию.

Вертолёт Ми-8 исчез с экранов радаров на Камчатке утром 31 августа. На борту воздушного судна были 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. в первый день осени его обломки обнаружили неподалеку от локации, где пилоты в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения найдены тела всех бывших на борту.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Malupasic (Attribution-Share Alike 4.0)