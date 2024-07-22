Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель принял решение о переносе предстоящей встречи министров иностранных дел из Будапешта в Брюссель. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.
Согласно информации, полученной от источников, такое решение было принято в связи с позицией Венгрии по украинскому вопросу. Это может свидетельствовать о растущем напряжении между Будапештом и другими столицами Евросоюза.
Издание Politico, ссылаясь на дипломатические круги ЕС, ранее сообщало о возможных мерах "наказания" в отношении Венгрии. Недовольство европейских партнеров вызвали недавние визиты премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. В качестве одной из потенциальных мер рассматривается бойкот неофициальных встреч министров, организуемых венгерской стороной.
Стоит отметить, что 5 июля Орбан во главе делегации посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский премьер охарактеризовал этот визит как продолжение своей мирной миссии, начало которой было положено поездкой в Киев 2 июля.
Впоследствии Орбан побывал в Пекине, где выразил позицию Венгрии против конфронтации с Китаем и в поддержку сотрудничества между ЕС и КНР. После китайской столицы венгерский лидер отправился в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
Такая активная дипломатическая деятельность Венгрии, особенно в отношении стран, с которыми у ЕС сложились напряженные отношения, вызывает обеспокоенность среди европейских партнеров и может привести к дальнейшему охлаждению отношений между Будапештом и Брюсселем.
Фото: commons. wikimedia.orgЕвропейский парламент(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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