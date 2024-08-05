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Светлана Бондарчук показала очаровательного сына Петю:
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Светлана Бондарчук показала белобрысого сына Петра: суббота, родственники, собаки

Светлана Бондарчук показала очаровательного сына Петю: "Завтрак джентльмена"

Актриса Светлана Бондарчук, которая стала мамой в 53 года, рассказала, как весело провела время с полуторагодовалым сыном Пётром от Сергея Харченко.

Светлана Бондарчук опубликовала в "Инстаграме"* фото с белобрысым сыном Петром. На кадрах знаменитость держит наследника на руках.

"Петя. Суббота. Родственники. Собаки. Хорошо", — написаа Светлана под фото.

На кадрах мальчик, который, по словам Светланы, обладает хорошим аппетитом, сидит за столом с богатой снедью с родственнками.

Подписчики Бондарчук остались в всоторге от такого контента.

"Завтрак джентльмена";

"Пусть всегда будет хорошо";

"Какое счастье — ребёнок маленький, как он пахнет и какие у них глазки и ручки", — писали фолловеры под постом звезды.

Бондарчук рассказывала, что Петя называет её папой, несмотря на то, что точно понимает, что она мама.

фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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