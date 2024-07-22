Депутат молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в беседе с РИА Новости высказал мнение о необходимости для Молдавии сконцентрироваться на собственных национальных интересах, не ориентируясь на изменения в политическом руководстве США.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего решения президента США Джо Байдена не участвовать в борьбе за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Байден выразил поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис и призвал однопартийцев к консолидации для победы над Трампом.

Боля отметил, что внутриполитическая ситуация в США оказывает влияние на политический курс Молдавии. По его словам, не является секретом, что руководство правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду в значительной степени ориентируется на Вашингтон.

Несмотря на это, депутат подчеркнул важность для Молдавии следовать собственным путем развития, фокусируясь на решении проблем граждан, укреплении суверенитета, развитии экономики и внутреннего рынка труда, а также на выстраивании взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами.

По мнению Боли, уход Байдена из президентской гонки вряд ли окажет существенное влияние на региональную ситуацию в Молдавии и Европе в целом. Он считает, что Байден был лишь одним из участников большой политической игры, и основные процессы уже запущены.

Депутат выразил уверенность, что ключевые интересы американского истеблишмента останутся неизменными, независимо от конкретных персоналий в руководстве США. Это подчеркивает необходимость для Молдавии выстраивать свою политику, опираясь на собственные национальные интересы, а не на изменения во внешнеполитической конъюнктуре.

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