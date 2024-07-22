Болгарские власти рассматривают возможность передачи Украине военного снаряжения и боеприпасов, признанных избыточными для нужд национальной армии. Об этом сообщил глава оборонного ведомства временного правительства Болгарии Атанас Запрянов.

По информации Болгарского национального радио, министр пояснил, что после проведенного анализа были выявлены излишки определенных типов боеприпасов и оборудования, которые могут быть направлены украинской стороне. Запрянов отметил, что процесс передачи потребует ряда согласований, включая одобрение правительства, консультации с союзниками и украинской стороной, а также организацию логистики.

Российская Федерация выражает обеспокоенность подобными инициативами, считая, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.

Российская сторона также отмечает, что участие стран НАТО в конфликте не ограничивается поставками оружия, но включает и подготовку военных кадров на территории ряда европейских государств. В Кремле полагают, что наращивание военной помощи Украине со стороны западных стран негативно влияет на перспективы мирных переговоров.

Таким образом, инициатива Болгарии по передаче военного имущества Украине может стать очередным фактором, осложняющим и без того напряженную ситуацию в регионе.

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