Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.
"Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады", — комментирует информацию пресс-служба МВД России.
По оценке наших властей в год от года появляется все больше сторонников российской политики во всем мире, в том числе за счет того, что наше государство придерживается политики защиты традиционных ценностей.
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