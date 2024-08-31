Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

"Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады", — комментирует информацию пресс-служба МВД России.

По оценке наших властей в год от года появляется все больше сторонников российской политики во всем мире, в том числе за счет того, что наше государство придерживается политики защиты традиционных ценностей.

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