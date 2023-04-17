Десять военных приговорены у лишению свободы по делу о сбитом украинском Boeing

Иранский суд приговорил 10 военных к лишению свободы по делу о сбитом украинском Boeing, сообщает агентство IRNA.

Украинский Boeing 737-800, выполнявший международный рейс, потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. В результате погибли 176 человек, включая граждан Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные признали, что сбили самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".

Главный управляющий системами противовоздушной обороны (ПВО) "Тур М-1" был приговорен к 13 годам тюремного заключения и обязан выплатить денежную компенсацию семьям погибших. Согласно обвинительному акту, он нарушил приказ командного пункта и без получения разрешения выпустил две ракеты по украинскому самолету, приняв его за "вражескую цель".

Еще девять фигурантов дела, которые в то время служили в группе управления ПВО "Тур М-1", были приговорены к тюремному заключению на срок от 1,5 до 3 лет. Они также должны выплатить родственникам погибших денежную компенсацию в размере $150 тыс. за каждого погибшего.