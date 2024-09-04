Госсекретарь США даст показания в конгрессе о бегстве американцев из Афганистана

Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Энтони Блинкен обязан явиться в на допрос 19 сентября. В случае, если глава дипломатического ведомства продолжит скрываться и не выполнит требования американского конгресса, ему будут предъявлено обвинение в неуважении к суду.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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