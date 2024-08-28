Бывшего охранника Ильхама Алиева нашли мертвым на турецком курорте

Экс-сотрудника службы безопасности президента Азербайджана Ильхама Алиева обнаружили мертвым в гостинице в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе Турции. Махир Мамедов отдыхал в республике вместе с семьей, сообщает местное издание Haber48.

Бывшему телохранителю главы государства было 50 лет. Чета остановилась в пятизвёздочном отеле. Мужчину нашла его супруга, которая вернулась в номер с сыном после прогулки. Несколько лет назад умерший исполнял обязанности личного охранника президента Азербайджана, сообщают СМИ. О причинах смерти информация уточняется.

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