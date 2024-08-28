Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
В Турции обнаружили мертвым экс-телохранителя Ильхама Алиева
  1. Главная
  2. Происшествия

Бывшего охранника Ильхама Алиева нашли мертвым на турецком курорте

В Турции обнаружили мертвым экс-телохранителя Ильхама Алиева

Экс-сотрудника службы безопасности президента Азербайджана Ильхама Алиева обнаружили мертвым в гостинице в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе Турции. Махир Мамедов отдыхал в республике вместе с семьей, сообщает местное издание Haber48.

Бывшему телохранителю главы государства было 50 лет. Чета остановилась в пятизвёздочном отеле. Мужчину нашла его супруга, которая вернулась в номер с сыном после прогулки. Несколько лет назад умерший исполнял обязанности личного охранника президента Азербайджана, сообщают СМИ. О причинах смерти информация уточняется.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Coderenius (Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение

Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение

Глава кабмина Великобритании Кир Стармер 28 сентября проведёт переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. Цель диалога: подготовка нового двустороннего соглашения, призванного углубить сотрудничество между государствами в сфере обороны, сообщает пресс-служба британского правительства.

Читать полностью
Израильские военные блокировали больницы в Тулькарме

Израильские военные блокировали больницы в Тулькарме

Палестинское информационное агентство WAFA сообщает об ограничении доступа к медицинским учреждениям.

Читать полностью

Общество

Глава ТАСС считает, что ИИ не может заменить журналиста

Глава ТАСС считает, что ИИ не может заменить журналиста

Глава ТАСС Андрей Кондрашов поделился своим мнением о возможностях искусственного интеллекта в сфере журналистики.

Читать полностью
Покровский* обратился в ВС России ради снятия

Покровский* обратился в ВС России ради снятия "иноагента"

Максим Покровский*, лидер музыкальной группы "Ногу свело", подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации, пытаясь обжаловать решение о включении его в реестр иностранных агентов. В пресс-службе суда подтвердили, что жалоба была получена, но дата судебного заседания пока не определена.

Читать полностью

Новости