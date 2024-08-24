Горькие полифенолы: защита от диабета и ожирения в чашке чая

Горькие полифенолы, содержащиеся в чае, кофе и овощах, могут снижать риск диабета и ожирения, взаимодействуя с особыми рецепторами в организме. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Bioscience.
Полифенолы — это биологически активные соединения, присутствующие в растительной пище, такой как фрукты, овощи, семена, кофе и чай. Они известны своим сильным горьким вкусом и длительным временем выведения из организма, что связано с их низкой усвояемостью. Ранее исследования показали, что полифенолы могут повышать чувствительность клеток к сахару, тем самым снижая риск развития диабета.
Новый обзор существующих исследований выявил, что ключевую роль в противодиабетическом эффекте полифенолов играет их взаимодействие с T2R-рецепторами. Эти рецепторы активируют выработку гормонов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые способствуют снижению риска ожирения и диабета.
"Гормоны ЖКТ известны своей способностью регулировать пищевое поведение и поддерживать чувствительность к глюкозе через эндокринную и нервную системы. Возможно, что горечь полифенолов способствует снижению риска диабета и его осложнений через активацию T2R-рецепторов", — пояснили исследователи.
Фото: commons.wikimedia.org/fireskystudios.com asthetik (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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