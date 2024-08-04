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Россия летом стала страной с самой низкой безработицей среди ведущих экономик мира
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Безработица в России рекордно снизилась

Россия летом стала страной с самой низкой безработицей среди ведущих экономик мира

По данным Росстата безработица в нашей стране обновила исторический минимум и удерживается на уровне 2,4% по итогам первого летнего месяца. Это лучший показатель среди экономик стран большой двадцатки. За нами, согласно макроэкономическому анализу РИА Новости следует Япония и Мексика. А вот в Соединенных Штатах, Германии и Италии безработица растёт.

В России, напротив дефицит трудовых ресурсов, и по прогнозам, тренд сохранится до конца года. Наиболее востребованы специалисты в промышленноном секторе экономики, торговой сфере, it-секторе. По прогнозам, на фоне спроса на новых сотрудников, будут расти и предожения в части оплаты труда, считают в рекрутинговых агентствах.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Jabbi /Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

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