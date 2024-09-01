5 идеальных автомобилей для тех, кто только что получил права

После получения водительского удостоверения перед новичками часто встает вопрос: какой автомобиль выбрать для первого опыта на дороге? В большинстве случаев предпочтение отдают подержанным машинам, ведь они не только экономичнее, но и обходятся дешевле в обслуживании. Вот список из пяти моделей, которые станут отличным выбором для начинающих водителей.

Lada Granta. Этот автомобиль можно найти на вторичном рынке в хорошем состоянии по цене до 500 000 рублей. С мощностью двигателя в 106 л.с. Granta отлично подходит для новичков. Она проста в обслуживании и не требует значительных затрат на ремонт.

Renault Logan. Надежный и долговечный автомобиль с двигателями мощностью от 75 до 113 л.с. Logan привлекает своей простотой в обслуживании и доступностью на рынке.

Kia Picanto. Компактный хэтчбек, идеально подходящий для городской езды. Picanto отличается небольшими размерами, экономичным расходом топлива и маломощным двигателем (от 66 до 85 л.с.), что делает его идеальным для начинающего водителя.

Skoda Rapid. Этот лифтбек предлагает двигатели мощностью от 75 до 125 л.с. Rapid славится своими современными характеристиками и надежностью, что делает его привлекательным выбором.

Hyundai Solaris. Модель второго или третьего поколения идеально подходит для тех, кто только начинает свой путь на дороге. Solaris сочетает в себе надежность, экономичность и удобство управления.

Эти пять автомобилей - отличный выбор для новичков. Выбор подержанного авто не только поможет сэкономить, но и обеспечит уверенность на первых этапах вождения.

Фото: commons.m.wikimedia.org/ Greg Gjerdingen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)