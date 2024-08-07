Британская автомобильная компания зарегистрировала патент на необычное устройство в машинах

Компания Bentley зарегистрировала патент на миниатюрный квадрокоптер, который будет скрыт под капотом автомобиля. По информации от ITHome, на вершине этого дрона будет располагаться логотип компании в виде буквы B с крыльями.
Предполагается, что водителям будет доступна функция мониторинга дорожных условий в реальном времени, включая заторы, дорожные происшествия, блокировки движения и наличие свободных парковочных мест, что значительно улучшит обзор ситуации на значительное расстояние.
К моменту запуска данной модели в серийное производство, технологии получения информации о трафике могут стать еще более оперативными и точными, а поиск мест для парковки все еще будет требовать физического перемещения транспортного средства.
Фото: commons.wikimedia.org/Handelsgeselschaft (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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