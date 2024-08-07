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Bentley зарегистрировала патент на миниатюрный квадрокоптер под капотом автомобилей
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Британская автомобильная компания зарегистрировала патент на необычное устройство в машинах

Bentley зарегистрировала патент на миниатюрный квадрокоптер под капотом автомобилей

Компания Bentley зарегистрировала патент на миниатюрный квадрокоптер, который будет скрыт под капотом автомобиля. По информации от ITHome, на вершине этого дрона будет располагаться логотип компании в виде буквы B с крыльями.

Предполагается, что водителям будет доступна функция мониторинга дорожных условий в реальном времени, включая заторы, дорожные происшествия, блокировки движения и наличие свободных парковочных мест, что значительно улучшит обзор ситуации на значительное расстояние.

К моменту запуска данной модели в серийное производство, технологии получения информации о трафике могут стать еще более оперативными и точными, а поиск мест для парковки все еще будет требовать физического перемещения транспортного средства.

Фото: commons.wikimedia.org/Handelsgeselschaft (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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