Белоруссия заключила контрактов на сумму свыше 100 миллионов долларов

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии заключили контракты на сумму свыше 100 миллионов долларов в рамках форума "Армия-2024", проходившего в России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного комитета по военной промышленности в своем Telegram-канале.
Комитет отметил, что для белорусской оборонной отрасли форум стал плодотворной и эффективной площадкой для делового взаимодействия. Представители предприятий оборонной промышленности провели более 200 переговоров, а глава белорусской делегации, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, участвовал в более чем 20 встречах.
В ходе переговоров были заключены контракты, расширены кооперационные связи и реализованы несколько совместных проектов. Также были установлены новые деловые контакты, направленные на развитие перспективного сотрудничества.
Фото: commons.wikimedia.orgАдминистрация Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
Новая зацепка: охотники на Лох-несское чудище зафиксировали "сердцебиение"
В Великобритании охотники за Лох-несским чудовищем зафиксировали на дне озера необычный звук, напоминающий сердцебиение. Об этом сообщает портал What's The Jam, ссылаясь на одного из участников поисковых работ.
Глава ВОЗ признал оспу обезьян международной угрозой здоровью
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга объявил, что вспышка оспы обезьян достигла уровня чрезвычайной ситуации глобального масштаба
Минобрнауки сократит количество бюджетных мест для победителей олимпиад до 70% от общего числа
Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях для победителей и призеров олимпиад уменьшат до 70% от общего числа. Также будет сокращен перечень мероприятий, позволяющих поступать без экзаменов, сообщили в Минобрнауки.
В Новгороде планируется строительство Центра имени Валентина Янина: волонтеры приглашаются на раскопки
Новгородский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в раскопках на Троицком раскопе до конца сезона 2024 года.