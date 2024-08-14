Белоруссия заключила контрактов на сумму свыше 100 миллионов долларов

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии заключили контракты на сумму свыше 100 миллионов долларов в рамках форума "Армия-2024", проходившего в России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного комитета по военной промышленности в своем Telegram-канале.

Комитет отметил, что для белорусской оборонной отрасли форум стал плодотворной и эффективной площадкой для делового взаимодействия. Представители предприятий оборонной промышленности провели более 200 переговоров, а глава белорусской делегации, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, участвовал в более чем 20 встречах.

В ходе переговоров были заключены контракты, расширены кооперационные связи и реализованы несколько совместных проектов. Также были установлены новые деловые контакты, направленные на развитие перспективного сотрудничества.

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