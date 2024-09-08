Белорусская теннисистка Соболенко стала лучшей на US Open

Вторая ракетка планеты белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американскую спортсменку Джессику Пегулу в финале Открытого чемпионата США по теннису, который завершился в Нью-Йорке. Итоговый победный счёт на табло: 7:5, 7:5. В общей сложности участницы финала провели на корте 1 час 53 минуты.

"Наконец-то я получила этот прекрасный трофей. Он много значит для меня, это были трудные несколько недель", — поделилась эмоциями белорусская спортсменка.

Наша соотечественница победит в этот раз не смогла. Накануне US Open покинула первая ракетка России Дарья Касаткина, не сумев одолеть представительницу США Питон Стирнс.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/pxhere.com (Creative Commons CC0 1.0)