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Белоруска Арина Соболенко победила в финале турнира US Open
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Белорусская теннисистка Соболенко стала лучшей на US Open

Белоруска Арина Соболенко победила в финале турнира US Open

Вторая ракетка планеты белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американскую спортсменку Джессику Пегулу в финале Открытого чемпионата США по теннису, который завершился в Нью-Йорке. Итоговый победный счёт на табло: 7:5, 7:5. В общей сложности участницы финала провели на корте 1 час 53 минуты.

"Наконец-то я получила этот прекрасный трофей. Он много значит для меня, это были трудные несколько недель", — поделилась эмоциями белорусская спортсменка.

Наша соотечественница победит в этот раз не смогла. Накануне US Open покинула первая ракетка России Дарья Касаткина, не сумев одолеть представительницу США Питон Стирнс.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/pxhere.com (Creative Commons CC0 1.0)

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