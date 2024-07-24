Продажи нового кроссовера Belgee X70 стартовали в России. Этот автомобиль является второй моделью от белорусского производителя Belgee, дополняя линейку рынка РФ вместе с моделью Belgee X50.
Согласно пресс-релизу компании, Belgee X70 доступен в четырех версиях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Стоимость автомобиля начинается от 2 599 990 рублей, однако при использовании программ кредитования и Trade-in цена может снизиться до 2 149 990 рублей.
Кроссовер оборудован 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил для версий с передним приводом и 177 лошадиных сил для вариантов с полным приводом.
Фото: commons.wikimedia.org/Homoatrox (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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