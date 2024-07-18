Отечественные банки через скоринговые системы стали выявлять клиентов, которые воспользовались возможностью получить дополнительные кредиты по льготным ипотечным программам. Речь идёт о принципе "одна льготная ипотека в одни руки". Таким предприимчивым заёмщикам финансовые учреждения стали поднимать ставки по ранее выданным кредитам. В частности о прецедентах сообщает портал Банки. ру.

Речь идёт о клиента Сбербанка и банка Дом. РФ. "Если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения", прокомментировали ситуацию в Сбере.

Вице-президент банка Дом. РФ Кирилл Варенцов также пояснил, что нарушения заемщиками правила "одна льготная ипотека в одни руки" явление не частое, но в такой ситуации банк Дом. РФ действительно поднимает заёмщику проценты по ипотечному кредиту. Финансовое учреждение на этапе заключения правоотношений уведомляет потребителей о таком риске.

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