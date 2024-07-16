Кредитно-финансовые учреждения страны констатируют, что пока технически не в состоянии исполнить новые нормативы, определённые введением специального реестра электронных повесток призывникам. Банкиры прогнозируют риски в случаях выдачи ипотеки клиентам, которые уже после оформления кредитного договора могут получить статус уклониста, сообщает РБК.

Отечественные банки с текущего года должны отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, но учреждениям до сих пор не понятен алгоритм, как нужно выполнять требования нового закона.

Национальный совет финансового рынка (структура объединяющая крупнейшие российские банки) направил письмо с просьбой уточнить механизм работы нового нормативного акта председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной и зампреду кабмина РФ Дмитрию Григоренко.

В частности, в обращении к властям говорится "мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны", — конец цитаты.

Между тем, до до начала работы электронного реестра призывников и военнообязанных остается несколько месяцев. С 1 ноября этого года года минобороны РФ начнет вносить в единый перечень данные о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов. Межведомственное же взаимодействие, по мнению участников кредитного рынка по не выстроено.

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