Российские банки поднимают доходность депозитов почти до ставки рефинансирования

Ведущие российские банки поднимают ставки по срочным вкладам. Доходность по депозитам граничит с ключевой ставкой Центробанка РФ, следует из свежих предложений топовых кредитно-финансовых учреждений.

Так в Сбербанке доходность по популярным продуктам варьируется от 16,75% до 17,5% годовых. С 6 августа организация пересмотрела ставки по целой линейке срочных вкладов. ВТБ и вовсе анонсировал вклад с приветственной ставкой на остаток в 20% годовых. Альфа-Банк ведёт речь о доходности в 19% годовых. Совкомбанк рекламирует депозиты с процентными ставками от 19% до 20% годовых. Т-Банк пока скромнее конкурентов. Его предложение от 16% до 18% годовых. Данные не являются публичной офертой. Всё строго индивидуально.

Однако эксперты, в ответ на новую депозитную политику игроков рынка прогнозируют дальнейший рост ключевой ставки регулятора. Причем, изменения могут быть ещё до начал осени, считает ряд аналитиков.

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