Финансовые организации ОАЭ отклоняют платежи из РФ контрагентам в Китай

Отечественному бизнесу поставили на паузу расчеты с китайскими контрагентами через банковскую систему Объединенных Арабских Эмиратов. Транзакции блокируют при условии, когда оплачиваемая электронная техника из Китая и ряда других стран не поступает физически в ОАЭ, сообщает РБК.
"Через схему импорта в ОАЭ в Россию проходит порядка 10-20% всех ноутбуков, по некоторым товарным позициям доля может достигать и вовсе трети", — делится реалиями один из участников рынка.
Российский бизнес для обхода санкций действительно нашёл вариант расчетов через арабские кредитно-финансовые организации. Сейчас остаются схемы финансовых операций, но с повышенной комиссией. Аналитики прогнозируют, что к концу осени — началу зимы могут начаться сложности с поставками техники, а её стоимость подскочит на 8-10%.
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