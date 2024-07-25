Глава Белого дома Джо Байден анонсировал свои планы на оставшиеся шесть месяцев президентского срока, сделав акцент на инициативе по масштабному реформированию Верховного суда США. Это заявление прозвучало в рамках его обращения к нации, посвященного решению о выходе из предвыборной гонки.
Президент подчеркнул критическую важность данной реформы для сохранения демократических принципов в стране. Он выразил намерение активно продвигать эту инициативу в ближайшем будущем.
Ранее издание The Washington Post сообщало о планах Байдена по реформированию Верховного суда. Согласно этой информации, предполагаемые изменения включают в себя ограничение срока полномочий судей, который в настоящее время является пожизненным согласно американской конституции.
Кроме того, реформа предусматривает введение обязательного этического кодекса для судей. Еще одним важным аспектом является предложение о внесении поправки в конституцию, которая позволила бы отменить иммунитет от юридического преследования для высокопоставленных государственных деятелей, включая президентов.
Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Сюрпрайза, Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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