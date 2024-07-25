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Джо Байден, заявил, что будет добиваться реформы судебной системы
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Джо Байден, заявил, что будет добиваться реформы судебной системы

Глава Белого дома Джо Байден анонсировал свои планы на оставшиеся шесть месяцев президентского срока, сделав акцент на инициативе по масштабному реформированию Верховного суда США. Это заявление прозвучало в рамках его обращения к нации, посвященного решению о выходе из предвыборной гонки.

Президент подчеркнул критическую важность данной реформы для сохранения демократических принципов в стране. Он выразил намерение активно продвигать эту инициативу в ближайшем будущем.

Ранее издание The Washington Post сообщало о планах Байдена по реформированию Верховного суда. Согласно этой информации, предполагаемые изменения включают в себя ограничение срока полномочий судей, который в настоящее время является пожизненным согласно американской конституции.

Кроме того, реформа предусматривает введение обязательного этического кодекса для судей. Еще одним важным аспектом является предложение о внесении поправки в конституцию, которая позволила бы отменить иммунитет от юридического преследования для высокопоставленных государственных деятелей, включая президентов.

Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Сюрпрайза, Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)

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