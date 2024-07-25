Глава Белого дома Джо Байден выступил с особым обращением, в котором высоко оценил профессиональные качества вице-президента Камалы Харрис. Он охарактеризовал ее как сильного и компетентного политика, подчеркнув, что сделал свой выбор, и теперь очередь за американскими избирателями.

В своем выступлении из Овального кабинета президент выразил благодарность Харрис за ее работу на посту вице-президента. Байден отметил ее богатый опыт, решительность и способности, назвав ее незаменимым партнером в своей администрации.

Это заявление последовало за недавним решением Байдена отказаться от борьбы за второй президентский срок. Такой шаг был предпринят на фоне растущих опасений относительно состояния здоровья действующего президента и усиливающейся критики в его адрес. В качестве альтернативы своей кандидатуре Байден предложил Харрис.

Несмотря на поддержку президента, Харрис еще предстоит официально получить номинацию от Демократической партии. Однако, по сообщениям средств массовой информации, она уже заручилась значительной поддержкой внутри партии.

Стоит напомнить, что президентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября текущего года. Это событие обещает стать ключевым моментом в политической жизни страны, особенно учитывая неожиданные изменения в стане демократов.

Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)