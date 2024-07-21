Джо Байден заявил, что он выходит из президентской гонки на пост президента США. Несмотря на возникшие трудности, президент заверил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущего мандата.

Ведущие американские медиа сошлись в оценке выступления действующего главы государства на первом раунде дебатов с его оппонентом Дональдом Трампом, охарактеризовав его как неудовлетворительное. В ходе дискуссии у президента наблюдались заминки и паузы, а также затруднения в четком выражении своих мыслей. После завершения мероприятия телекамеры зафиксировали эпизод, в котором супруга главы государства, Джилл, оказывала ему помощь при спуске по лестнице.

На фоне сложившейся ситуации в рядах Демократической партии усиливаются призывы к выдвижению альтернативного кандидата на пост президента. Многие рассматривают действующего вице-президента Камалу Харрис как наиболее вероятного претендента на эту роль.

В августе ожидается проведение съезда Демократической партии, на котором предстоит определить нового кандидата. Стоит отметить, что процесс выбора будет носить во многом спонтанный характер, поскольку отсутствует установленный механизм назначения преемника для еще не утвержденного кандидата в президенты США.

Согласно существующим правилам, на предстоящем съезде демократов в Чикаго право выдвижения получит кандидат, заручившийся поддержкой большинства из почти четырех тысяч делегатов. В случае, если в первом туре голосования не удастся выявить явного лидера, к процессу присоединятся 700 суперделегатов. Эту группу составляют наиболее уважаемые и известные представители партии, включая бывших президентов и конгрессменов. Их мнение может оказаться решающим в определении окончательного кандидата.

Важно подчеркнуть, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.

Фото: commons. wikimedia.orgПосольство США в Тель-Авиве (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)