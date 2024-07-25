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Джо Байден заявил, что он заслуживает второго срока на посту главы государства
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Джо Байден заявил, что он заслуживает второго срока на посту главы государства

Президент США Джо Байден обратился к нации с важным заявлением, в котором изложил свое решение относительно предстоящих выборов. Несмотря на то, что он уверен в своих заслугах и считает себя достойным продолжить свою работу на посту главы государства, Байден подчеркнул, что благо американской демократии стоит выше личных амбиций.

Он признал, что в нынешней непростой ситуации стране необходима сплоченность и единство. Байден выразил убеждение, что его опыт, лидерские качества и видение будущего Америки делают его подходящим кандидатом на второй срок. Однако, по его словам, ничто, даже собственные стремления к власти, не должно помешать сохранению демократических ценностей.

Фото: commons.wikimedia.orgWhite House(This work is in the public domain)

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