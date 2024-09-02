Президент США готовит новую инициативу о прекращении огня в Газе

Глава Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал инициативу по соглашению об освобождении заложников и перемирии в секторе Газе на предстоящей неделе, сообщает Axios со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
По информации СМИ, руководство США сейчас работает в диалоге с посредниками: Катаром и Египтом. Если Израиль и ХАМАС не примут вариант компромисса, это "может стать финишем переговорного процесса под эгидой американцев".
В обновлённый вариант соглашения планируется внести инициативы США относительно Филадельфийского коридора (границы между сектором Газа и Египтом), которые, как надеются в переговорщики, одобрят Египет и ХАМАС. До последнего времени вопрос о контроле армии обороны Израиля над коридором оставался ключевой точкой разногласий на переговорах.
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