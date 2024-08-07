Губернатор Гусев: украинские дроны упали на многоэтажки под Воронежем
В Воронежской области части украинских дронов-камикадзе при падении частично нанесли ущерб многоквартирному дому. При этом еще один беспилотный летательный аппарат повредил окна в соседней многоэтажке, пишет в социальных сетях губернатор региона Александр Гусев.
"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща", — сообщает руководитель субъекта федерации в telegram-канале.
Чиновник добавил, что еще один беспилотник рухнул на Ленинском проспекте, в результате чего в соседних зданиях были выбиты окна, также и транспортные средства получили повреждения.
Турецкие потребители перед введением ограничений на ввоз пшеницы из-за границы увеличили ее закупки этой товарной продукции у наших аграриев до максимальных с начала текущего года 140,3 миллиона долларов, сообщает таможенное управление республики.
Соединённым Штатам Америки необходимо постараться и вложить больше усилий для окончания вооружённого конфликта на Украине и в Палестине. Об этом информировал агентство РИА Новости бывший экономист, офицер полиции в отставке, член Либертарианской партии Майк тер Маат.
Депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выдвинул предложение, согласно которому все творческие исполнители должны проверяться на алкоголь и содержание наркотических веществ в организме перед тем, как выйдут выступать на сцену. Об этом информирует агентство РИА Новости.