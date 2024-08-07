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БПЛА повредили жилой дом в Воронежской области

Губернатор Гусев: украинские дроны упали на многоэтажки под Воронежем

В Воронежской области части украинских дронов-камикадзе при падении частично нанесли ущерб многоквартирному дому. При этом еще один беспилотный летательный аппарат повредил окна в соседней многоэтажке, пишет в социальных сетях губернатор региона Александр Гусев.

"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща", — сообщает руководитель субъекта федерации в telegram-канале.

Чиновник добавил, что еще один беспилотник рухнул на Ленинском проспекте, в результате чего в соседних зданиях были выбиты окна, также и транспортные средства получили повреждения.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/insider51 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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