БПЛА повредили жилой дом в Воронежской области

В Воронежской области части украинских дронов-камикадзе при падении частично нанесли ущерб многоквартирному дому. При этом еще один беспилотный летательный аппарат повредил окна в соседней многоэтажке, пишет в социальных сетях губернатор региона Александр Гусев.

"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща", — сообщает руководитель субъекта федерации в telegram-канале .

Чиновник добавил, что еще один беспилотник рухнул на Ленинском проспекте, в результате чего в соседних зданиях были выбиты окна, также и транспортные средства получили повреждения.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/insider51 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)