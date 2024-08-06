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Автодилеры хотят узнать: кто получит деньги от утильсбора
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Автодилеры запросили минпромторг о бенефициарах утильсбора

Автодилеры хотят узнать: кто получит деньги от утильсбора

Ассоциация "Российские автодилеры" пытается узнать у минфина и минпромторга, кому и в каком объеме направляются средства компенсации утильсбора. Ежегодное повышение этого платежа анонсировано вплоть до 2030 года. Соответствующие письма предприниматели отправили властям в первых числах августа. В правительстве подтвердили получение обращения от бизнес-сообщества.

"Оно будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом", — отметили в минпромторге.

В 2023 году в бюджет было собрано 659 млрд руб. утилизационного сбора, в текущем году предполагается собрать почти один триллион рублей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кэролин Уильямс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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