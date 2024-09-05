В конце сентября "АвтоВАЗ" запустит серийный выпуск электромобилей Largus

Концерн "АвтоВАЗ" анонсировал старт серийного производства электромобиля Lada e-Largus на промышленной площадке в Ижевске в конце сентября текущего года, сообщил на полях Восточного экономического форума вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
Отечественный товаропроизводитель презентовал первый прототип электрической версии почти два года назад. В 2023-м году запустил на заводе в Удмуртии производство опытной партии электромобилей e-Largus. В результате удалось отладить различные процессы по сборке и организовать опытные испытания.
В планах у концерна выпускать транспортное средство в двух форматах: пассажирские и коммерческие универсалы. Электромобили будут отличаться модификациями с разными батареями и грузоподъемностью.
Согласно техническим характеристикам, Lada e-Largus — первый отечественный электромобиль с нашим аккумулятором высокой локализации. Максимальная скорость машины обозначена 145 км/час, а разгон до "сотни" займет менее десяти секунд.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Sildream Валера Н. Трубин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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