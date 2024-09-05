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"Аврора" готова арендовать у "Аэрофлота" его самолеты Superjet вместе с экипажами

"Аэрофлот" рассматривает передачу "Авроре" в лизинг борты Superjet вместе с экипажами

"Аэрофлот" может предоставить дальневосточному перевозчику "Авроре" cамолеты Superjet в так называемый "мокрый" лизинг. Этот формат стал работать в правовом поле в нашей стране с этой осени. Он предполагает сдачу в аренду воздушных судов вместе с экипажами, заявлено на полях Восточного экономического форума.

"Для формирования доступности полетов внутри Дальневосточного федерального округа мы готовы предложить "Авроре" свои воздушные суда в "мокрый" лизинг. Можем предложить SSJ100 из парка авиакомпании "Россия", — поделился гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Обновленный Воздушный кодекс РФ с изменениями был подписан главой государства Владимиром Путиным в конце минувшего лета, поправки вступили в силу с начала сентября.

Ранее перевозчик "Аврора" был частью "Аэрофлота". Однако десять лет назад 49% акций дальневосточного перевозчика были переданы Сахалинской области. В 2020 году "Аэрофлот" окончательно покинул бизнес "Авроры", передав пакет бывших в собственности 51% акций в пользу региональной Корпорации развития Сахалинской области за один рубль.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Aeroprints.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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