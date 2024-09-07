Автоосень: важные шаги по подготовке машины к сезону

Осень уже наступила, но многие автолюбители всё ещё не подготовили свои машины к этому сезону. Однако подготовка автомобиля важна не только зимой и летом, но и осенью.

Эксперт подчёркивает, что подготовка к осени особенно важна из-за резкого изменения погодных условий, состояния дорог, среднесуточной температуры, а также сокращения светового дня. Все эти факторы напрямую влияют на безопасность на дороге. В преддверии холодов рекомендуется сменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить лучшее сцепление на скользких участках. Откладывать этот процесс не стоит, так как зимние шины значительно повышают безопасность.

Также стоит обратить внимание на состояние протектора шин, убедившись, что они не слишком изношены. Проверка работоспособности климатической установки также важна - в холодное время года она должна работать на полную мощность, чтобы поддерживать комфортную температуру в салоне и предотвращать запотевание стёкол. Особое внимание следует уделить аккумулятору, который в холоде теряет заряд быстрее. Если его состояние вызывает сомнения, лучше сразу заменить. И, конечно, не забудьте проверить состояние оптики и дворников, так как в осенний период это особенно важно из-за сокращения светового дня.

Фото:commons.m.wikimedia.org/ Maximilian Wachter (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)