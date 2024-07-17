Audi представила абсолютно новое поколение A5, которое фактически является переработанной версией предыдущих моделей A4. Теперь модели с названием "четвёрка" будут обозначать электромобили марки.
Новый A5 больше не является классическим седаном, теперь это пятидверный лифтбек, при этом универсал Avant остался без изменений. Размеры автомобиля увеличены, а также представлены новые моторы, включая турбодизель и гибридные варианты.
Особое внимание уделено версии S5 с мощным турбомотором и улучшенными ходовыми характеристиками. Продажи новых моделей начнутся в Европе в ноябре с начальной ценой в 45 200 евро.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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