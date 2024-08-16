Нашли затонувшую Атлантиду? Ученые делают сенсационное открытие у Канарских островов

Учёные из Геологического и горного института Испании (CSIC) обнаружили затонувшую гору с тремя вулканами у побережья канарского острова Лансароте. По их словам, это место напоминает легендарную Атлантиду, мифическую цивилизацию, которая, согласно легендам, исчезла под водой. Эта информация была опубликована на официальном сайте CSIC.

Согласно данным исследований, подводная гора имеет диаметр 50 километров, а её основание находится на глубине 2,3 километра под поверхностью океана. Вершину горы назвали Лос-Атлантес.

Гору Лос-Атлантес учёные обнаружили во время изучения морского дна у восточного побережья Лансароте, используя дистанционно управляемый аппарат.

Исследования показали, что Лос-Атлантес представлял собой архипелаг в эпоху эоцена, которая продолжалась от 56 до 34 миллионов лет назад. Когда вулканы прекратили извергаться, лава затвердела, став плотнее, и острова в итоге затонули.

Учёные также выяснили, что на затонувших островах сохранились пляжи, скалы и песчаные дюны, некоторые из которых находятся всего в 60 метрах ниже уровня океана. В период последнего ледникового максимума, когда уровень моря был значительно ниже, эти территории могли быть обитаемыми для диких животных.

В 2025 году исследователи планируют провести новую экспедицию к подводным вулканам Канарских островов.

Фото: commons. wikimedia.org/Matt Hardy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).