Белгород атаковали кассетными боеприпасами: 5 погибших, 37 раненных

Украинские боевики атаковали Белгород кассетными боезарядами. По предварительным данным погибли пятеро местных жителей. Ранения получили шестеро детей и тридцать один взрослый, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации главы Белгородской области, террористы осуществили обстрел из РСЗО "Вампир".

"Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи", — написал руководитель субъекта федерации в социальных сетях.

Травмы различной степени тяжести зафиксированы у 37 горожан, среди них шестеро детей. Семеро взрослых и три несовершеннолетних — в тяжелом состоянии, всех пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая помощь.

В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждена кровля, в еще одном многоквартирном доме повреждено остекление. Стекла и фасады разбиты также в двух социальных и двух коммерческих помещениях.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области