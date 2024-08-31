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Атака на Белгород: пять погибших, 37 раненных
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Белгород атаковали кассетными боеприпасами: 5 погибших, 37 раненных

Атака на Белгород: пять погибших, 37 раненных

Украинские боевики атаковали Белгород кассетными боезарядами. По предварительным данным погибли пятеро местных жителей. Ранения получили шестеро детей и тридцать один взрослый, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации главы Белгородской области, террористы осуществили обстрел из РСЗО "Вампир".

"Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи", — написал руководитель субъекта федерации в социальных сетях.

Травмы различной степени тяжести зафиксированы у 37 горожан, среди них шестеро детей. Семеро взрослых и три несовершеннолетних — в тяжелом состоянии, всех пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая помощь.

В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждена кровля, в еще одном многоквартирном доме повреждено остекление. Стекла и фасады разбиты также в двух социальных и двух коммерческих помещениях.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

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