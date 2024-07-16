Очередная попытка двух американских астронавтов выполнить работы в открытом космосе перенесена на неопределенный срок, сообщают в пресс-службе корпорации NASA.
Специалисты Трейси Дайсон и Мэттью Доминик проверили работу систем скафандров и получили указание воздержаться от выхода за пределы международной космической станции.
Во время операции им поставлена задача демонтировать неисправный блок связи и провести исследования, которые продемонстрируют выживаемость микроорганизмов на внешней стороне космического модуля.
Сам выход в космос планировался в течении 6,5 часов. Указывается, что проблема возникает со скафандрами. Фиксируется утечка воды в контуре охлаждения костюма, которая началась сразу после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/НАСА (Creative Commons CC0)
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