Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным призвал ускорить реконструкцию очистных сооружений региона. Также обсуждалась возможность включения области в новый федеральный проект "Вода России", где учитывается софинансирование и опыт региона.
Помимо этого, стороны обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации и правовые аспекты подъема затонувшего имущества. Подготовлен проект изменений в законодательство, регулирующий компенсацию затрат на удаление таких объектов.
Фото: web.archive.org/sergeymarutin (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Глава ХДС Мерц предложил ввести ЧС в ФРГ для высылки мигрантов
Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.