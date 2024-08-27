Вице-премьер России высказался о проблемах реконструкции очистных сооружений в Астраханской области

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным призвал ускорить реконструкцию очистных сооружений региона. Также обсуждалась возможность включения области в новый федеральный проект "Вода России", где учитывается софинансирование и опыт региона.

Помимо этого, стороны обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации и правовые аспекты подъема затонувшего имущества. Подготовлен проект изменений в законодательство, регулирующий компенсацию затрат на удаление таких объектов.

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