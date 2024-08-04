Лиза Арзамасова показала очаровательного сына Льва при утреннем пробуждении

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова рассказала, что сын Лев не даёт ей высыпаться в выходные.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото очаровательного двухлетнего сына Льва от фигуриста Ильи Авербуха. Актриса запечатлела сына при утреннем пробуждении. Мальчик трогательно обнимал плюшевого медведя.
Она пожелала всем любителям спать до обеда весёлого вечера.
"А всем, кто, как Лев Ильич, любит просыпаться в шесть утра, — философского настроения и нежности" — написала Лиза под кадром с сыном.
Подписчиков мальчик просто очаровал.
"Ранняя пташечка с мохнатым другом";
"Лев, мне кажется, глазами похож на папу Илюшу. Будь счастлив, ты клёвый";
"Заюшка", — писали фолловеры под постом звезды.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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